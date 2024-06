Rode Duivels strijdend onderuit tegen Slovakije: twee afgekeurde goals, tal van kansen en blunder achterin

De Rode Duivels hebben het EK ingezet met een valse noot. De Belgen voetbalden ruim voldoende mogelijkheden bij elkaar om te scoren, maar Lukaku, Trossard en Bakayoko faalden. Doku blunderde met een verkeerde pass achterin en twee goals van Lukaku werden afgekeurd na een VAR-interventie.

Bondscoach Domenico Tedesco had enkele verrassingen in petto. Met Faes, Debast en Castagne begon hij aan de partij met slechts drie echte verdedigers en dus geen Maxim De Cuyper. Terwijl iedereen dacht dat de coach zou kiezen tussen Carrasco en Doku bracht hij hen beiden aan de aftrap.

België begon snedig aan de partij en met een heerlijke actie op de flank bediende Doku al na drie minuten De Bruyne die net niet genoeg bij de bal kon, ook Lukaku kreeg het leer niet tegen de touwen. Onmiddellijk daarna stuurde Doku Lukaku diep, maar ook dat leverde geen goal op.

Blunder van Doku

De vroege voorsprong kwam er wel voor Slovakije na een blunder van Doku. Hij legde een bal achterin breed op Faes, maar onzuiver en in de voeten van Kucka. Casteels bokste de knal nog opzij, maar daar stond Schranz die de netten een eerste keer deed trillen.

Was dat schrikken, dit had niemand verwacht. De handen gingen op elkaar bij De Bruyne om zijn ploegmaats aan te moedigen, stilte in het rode supportersvak. De Rode Duivels waren aangeslagen en vonden geen openingen meer, Slovakije bleef goed in de organisatie.

Lukaku en Trossard laten gelijkmaker onbegrijpelijk liggen

Er kwam een uitstekende mogelijkheid uit de lucht vallen toen doelman Dubravka de bal zomaar in de voeten van Trossard trapte, maar die trapte het leer over het lege doel en liet de kans onbenut. Lukaku had altijd de gelijkmaker moeten scoren toen Carrasco hem diep stuurde en hij alleen voor de doelman opdook, maar hij wrong de kans de nek om.

En dan mocht België Koen Casteels nog danken want met een fantastische redding hield hij Haraslin, die alle tijd kreeg om de bal op de slof te nemen, van de 0-2. Kopzorgen voor Tedesco aan de rust.

Twee doelpunten afgekeurd na VAR-interventie

De Rode Duivels trokken vol de kaart van de aanval en dat loonde. Lukaku knalde eerst nog op de vuisten van de Slovaakse doelman, maar gleed daarna een kopbal van Onana binnen. De VAR had echter buitenspel gezien.

Het offensief ging onverminderd door: Trossard met een knal, de ingevallen Bakayoka nam te veel tijd bij een open kans en zag zijn schot voor de lijn gekeerd, Lukaku mikte in het zijnet. De Slovaken bleven nu voortdurend liggen om tijd te rekken.

De tegenstander kraakte, maar hield stand en de Belgische aanvalsdrift verslapte. Het slotoffensief leverde nog wat op: Openda bracht de bal voor, Lukaku trapte binnen. Maar opnieuw ging het feest niet door na een ingreep van de VAR omdat Openda de bal met de hand beroerd had.

België begint zo met een valse noot aan het EK, al moet het zich vooral optrekken aan de vele kansen die bij elkaar wiste te voetballen.