Vandereycken vindt dat Duivels middenveld ook in de spiegel mag kijken: "Ze hielpen de verdediging niet"

Er zijn al veel redenen aangehaald waarom het maandag niet lukte voor de Rode Duivels, maar de belangrijkste is toch dat het spel niet vloeiend genoeg was. Ze hadden het moeilijk om het spel zelf te maken en daarvoor kijkt ex-bondscoach René Vandereycken toch naar Mangala en Onana.

Het liep allemaal te stroef, te langzaam. "Het samenspel was onvoldoende, zowel offensief, als defensief en bij het druk zetten. Dat is zorgwekkend omdat we in de groepsfase nog twee keer favoriet zullen zijn en het spel zullen moeten maken", zegt hij in Het Nieuwsblad.

"Dat deze ploeg goed kan counteren weten we, maar daarvoor heb je een sterkere tegenstander nodig die het spel wil maken. Onze defensie blinkt niet uit in technisch vermogen bij het uitvoetballen, maar ze werden niet geholpen doordat er veel te weinig beweging was hoger op het veld."

Dat zijn dan Amadou Onana en Orel Mangala, die te weinig aanspeelbaar waren. "Enkel De Bruyne was zeer actief en zocht de ruimtes tussen de lijnen, maar de Slovaken slaagden er vaak in om de passlijnen naar hem af te dekken."

"De twee afgekeurde doelpunten mag je niet als kansen meetellen, maar ik tel ze wel mee bij de goed uitgespeelde aanvallen."

"Dan kom ik aan vijf. Maar ik tel slechts drie echt grote doelkansen, waarvan Lukaku er zeker één had moeten afwerken. In die zin rechtvaardigde de prestatie een gelijkspel, maar ze was onvoldoende om een overwinning te claimen."