Eerste taak voor morgen: Doku uit de zak en as halen, want we hebben hem duidelijk nodig

Jérémy Doku moest één van de sterren van het EK worden. Dat was vooraf zo bepaald door jan en alleman met een mening. Na de 1ste match is hij de schlemiel geworden na die blunder die de goal van Slowakije inleidde. En toch mag dit niet te lang blijven hangen, want hij kan nog altijd die ster worden.

Doku zijn actie was spijtig, maar waarom kwam hij in die positie aan zijn eigen cornervlag? Omdat hij - in tegenstelling tot een paar ploegmaats - wel genoeg bewoog om de inworp te komen ophalen. Wat daarna volgde, is normaal iets wat ze bij de miniemen al afleren: nooit de bal centraal terugspelen.

Doku wist meteen dat hij in de fout was gegaan en spijtig genoeg voor hem kon België het niet meer rechtzetten. Of er was veel minder de nadruk op gelegd. Maar het is nu zo en voor de 22-jarige aanvaller is het nu belangrijk dat niet te lang in zijn hoofd te laten spoken.

Want... we gaan hem nodig hebben. Op z'n best, zowel fysiek als mentaal. Zoals we gezien hebben, gaat het niet vanzelf gaan voor de Rode Duivels. Doku is met zijn acties nog steeds de gevaarlijkste Duivel die we hebben. Hij creëerde ook de eerste twee kansen vooraleer hij in de fout ging.

Het was ook geen cadeau van Domenico Tedesco om hem van zijn vertrouwde linkerflank weg te halen. Daar gaan we toch ook eens over moeten praten, want we begrijpen dat hij niet én Doku én Carrasco op links wou zetten eerst, maar waarom dan ook Carrasco zetten?

Voor de ervaring ja, maar we hopen dat de bondscoach geleerd heeft om iedereen op zijn beste plaats te zetten. En dat hij straks 'gewoon' gaat doen. Hopelijk recupereren we een aantal verdedigers en kan Doku gewoon op links gaan staan, waar hij zich beter voelt.

We gaan de beste Doku nodig hebben, want elke tegenstander gaat er zich op concentreren om De Bruyne lam te leggen. Dan heb je iemand nodig die zelf zijn openingen kan maken. En zo heb je er maar eentje. Of zoals onze huisanalist Hernan Losada zei: "Welke ploeg heeft zo'n speler?"