Zelfs thuis geen rust: Heymans aast op revanche tegen Standard

Vandaag speelt Charleroi thuis tegen Standard in de derde Waalse derby van het seizoen. De Zebra's hopen opnieuw te winnen van hun rivaal voor een Europees ticket.

Voor een Nederlandstalige speler als Daan Heymans zou je kunnen denken dat de Waalse clash van vandaag minder gewicht in de schaal legt dan voor zijn Franstalige ploeggenoten. Maar niets is minder waar. In zijn thuisdorp Retie, in de Antwerpse Kempen, beseft men maar al te goed hoe belangrijk deze match is.

"Ik heb heel wat vrienden in het dorp die fan zijn van Standard en trouw met de bus naar hun wedstrijden reizen. De laatste dagen hebben we elkaar wat zitten plagen”, lacht hij in gesprek met RTBF. "Zeker omdat ik nog altijd niet gescoord heb tegen Standard in mijn carrière."

Het zwarte beest

Meer nog: Heymans wist in acht ontmoetingen met de Rouches nog nooit te winnen. De aanvallende middenvelder van Sporting Charleroi beseft dat hij op topniveau zal moeten presteren om straks met opgeheven hoofd door Retie te kunnen lopen.

"Standard is een lastige ploeg om te kloppen. Ze zijn verdedigend en aanvallend bijzonder efficiënt. We zullen technisch sterk uit de hoek moeten komen als we niet op de counter verrast willen worden. Onze fans beschouwen dit als de match van het jaar. De spanning tussen de twee kopstreken is voelbaar”, zegt hij.

Tot slot: "Mehdi Bayat heeft ons nog geen speciale premie beloofd, maar dat hoeft ook niet. De motivatie is er sowieso. We willen winnen voor onszelf, maar vooral voor onze supporters."