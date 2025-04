Zorgen voor Anderlecht groot: meer details over blessures Stroeykens en Rits

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Wat er dit seizoen bij Anderlecht gebeurd is, is niet normaal meer te noemen. De blessures volgden elkaar in sneltempo op en het lijkt ook maar niet te stoppen. Nu liggen er weer twee spelers in de lappenmand met Stroeykens en Rits.

En het nieuws dat we over hen vernemen is niet echt positief te noemen. Mats Rits zou zelfs een maand out roulatie kunnen zijn met een spierblessure. Besnik Hasi haalde intussen al Nathan De Cat weg bij de beloften om zijn blessure op te vangen. Ook voor Stroeykens is het nieuws niet positief te noemen. De aanvallende middenvelder zou zo'n drie weken buiten strijd zijn. Het wordt voor hem dus ook nipt voor de bekerfinale op 4 mei. Daarnaast ligt ook Jan Vertonghen nog steeds in de lappenmand en is Moussa N'Diaye ook voor een paar weken uitgeschakeld met een heupblessure. Ter voorbereiding op de play-offs haalde Anderlecht met Wim Vandeven en Jacques Borlée extra specialisten in huis om blessures beter te voorkomen en het herstel te bevorderen. Toch blijft de blessuregolf aanhouden, want ondanks hun komst ziet paars-wit de ene na de andere speler uitvallen. Yari Verschaeren neemt normaal gezien de plek van Stroeykens in tegen Genk, maar ook daar wordt het hout vasthouden, want ook hij is nog niet 100 procent.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Anderlecht - KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30.