Zowel Karetsas als Godts in beeld bij Italiaanse topclub

Napoli houdt de Belgische flankspelers Mika Godts en Konstantinos Karetsas nauwlettend in de gaten. Dat meldt de Italiaanse journalist Orazio Accomando van DAZN. De Italiaanse topclub zoekt een opvolger voor Khvicha Kvaratskhelia, die afgelopen winter naar PSG vertrok.

Eerder probeerde Napoli al Noa Lang los te weken bij PSV, maar dat mislukte. Nu richten ze hun pijlen op Godts, die momenteel bij Ajax speelt. De Amsterdammers namen hem in januari 2023 over van KRC Genk. Ondanks blessureleed is hij dit seizoen goed voor acht doelpunten en zeven assists.

Godts, 19 jaar oud, geldt als een groot talent, maar miste net als vorig seizoen veel wedstrijden door een hamstringblessure. Toch wist hij zich in de kijker te spelen, onder meer met zijn beslissende goal tegen PSV, waarmee hij Ajax een 3-2-zege bezorgde.

Napoli heeft na de verkoop van Kvaratskhelia aan PSG – goed voor een bedrag van zeventig miljoen euro – weer financiële ruimte om te investeren. Ook Victor Osimhen, momenteel op uitleenbasis bij Galatasaray, zal deze zomer vermoedelijk voor een groot bedrag vertrekken.

Naast Godts staat ook Konstantinos Karetsas op het lijstje. De linkspoot van KRC Genk wordt door velen beschouwd als het grootste talent van de Belgische competitie. Hij speelde onlangs zijn eerste interlands voor Griekenland en is volgens Transfermarkt al dertien miljoen euro waard.

Of Napoli daadwerkelijk overgaat tot een bod, is nog niet duidelijk. Maar dat de club opnieuw in België speurt naar toptalent, is een feit. Zowel Godts als Karetsas lijken klaar voor een volgende stap – en Napoli kijkt aandachtig mee.