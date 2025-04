🎥 Youri Tielemans in topvorm? Een persoonlijk record binnen handbereik!

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Drie Belgische internationals lieten hun stempel achter op de wedstrijd tussen Aston Villa en Nottingham Forest afgelopen zaterdag in de Premier League.

De ontmoeting tussen Aston Villa en Nottingham Forest bracht verschillende Belgische internationals in de schijnwerpers. Youri Tielemans en Amadou Onana vormden een solide duo op het middenveld voor de Villans. Matz Sels, die een geweldig seizoen doormaakte, stond in het doel bij Nottingham.

De voormalige speler van Anderlecht liet al zijn klasse zien. In de 13e minuut van de wedstrijd zorgde zijn perfecte dieptepass ervoor dat Morgan Rodgers de score opende voor Aston Villa.

Als Youri Tielemans dit soort bal geeft, weet je dat het moeilijk wordt! 🇧🇪🅰️ pic.twitter.com/HMMEYMuCDO — Play Sports (@playsports) April 5, 2025

Nottingham kreeg twee minuten later een nieuwe klap te verwerken met het doelpunt van Donyell Malen. In de tweede helft bracht de invalbeurt van Jota Silva hoop voor de bezoekers met een tegendoelpunt, maar ze slaagden er niet in de wedstrijd te kantelen.

Deze briljante bal van Tielemans brengt het aantal assists van de Belgische middenvelder dit seizoen op vijf, slechts één verwijderd van zijn persoonlijk record in de Premier League. Met nog zeven wedstrijden te gaan, heeft de Belg alle troeven in handen om zijn record te breken.

Sels, hoewel goed presterend, kon de nederlaag niet voorkomen. Met verschillende beslissende reddingen bevestigde hij zijn goede vorm van dit moment, ook al kon zijn team de druk niet weerstaan.