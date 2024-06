Portugal moet tot het gaatje, onverwachte held doet het in blessuretijd

De eerste speeldag in de groepsfase op het EK is achter de rug. Portugal en Tsjechië wilden in stijl afsluiten. De Portugezen domineerden de hele wedstrijd, maar hadden het heel moeilijk tegen de Tsjechen.

Roberto Martinez pakte in de kwalificaties 30 op 30 met Portugal tegen onder meer Slovakije en wilde dus ook op dit EK doorgaan op dat elan. En uiteraard rekende de coach daarvoor ook op zijn absolute goudhaantje.

Cristiano Ronaldo had het daarbij vrij moeilijk om zijn stempel te drukken in de eerste helft. De Tsjechen hielden de boel goed gesloten en dat leverde daardoor een eerste helft op zonder doelpunten - een unicum dit EK tot duvser.

Portugal moet tot het gaatje gaan

Ronaldo had wel twee goede kansen gehad, maar de Tsjechische doelman was bij de pinken. Het was aan de overkant heel magertjes wat de Tsjechen betreft. Na de pauze was het dan weer een andere zaak, al was het in eerste instantie opnieuw aan de Portugezen.

Op het uur was het raak aan de overkant: Provod vlamde keihard tegen de touwen, een prima schot in het zijnetje. En dus moesten de Portugezen gaan achtervolgen van meet af aan én dat bovendien ook in vreselijke omstandigheden.

© photonews

Het zou echter wel gaan lukken. Eerst was er de gelijkmaker van de Portugezen, met heel wat meeval. Nuno Mendes kopte, Stanek redde knap maar duwde de bal daarbij op Hranac: een erg ongelukkig owngoal.

De Portugezen drukten door. De winning goal van Diogo werd nog afgekeurd omwille van buitenspel van Cristiano Ronaldo, maar in de blessuretijd was het Francisco Conceicao die zijn land het delirium inschoot na een knappe voorbereiding van Neto. Een zucht van opluchting bij de Portugezen.