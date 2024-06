Roemenië is levensgevaarlijk, Oekraïne niks om schrik van te hebben: Stanciu en Marin bezorgen Roemenen zege

Met Roemenië gaan onze Rode Duivels nog hun handen vol hebben. Vooral de verdediging dan. Tegen Oekraïne ging het telkens razendsnel naar de zestien en ze scoorden er ook drie keer uit. Een eerste kleine stunt op dit EK. Faes en co hebben best opgelet.

We weten waar we ons aan kunnen verwachten voor de volgende twee matchen. Oekraïne, dat is geduldig opbouwen en zoeken naar openingen met verzorgd voetbal. Roemenië, dat is dan weer zo snel mogelijk verticaal spelen en zo weinig mogelijk tijd verliezen.

Maar... de twee ploegen maakten niet echt een grootse indruk in hun eerste match. Veel intensiteit, dat wel, maar weinig echt goed voetbal. De misverstanden waren talrijk. Oekraïne geraakte niet voorbij de stugge Roemeense verdediging, die echt wel lijf en leden riskeerde.

Een wedstrijd die een goal nodig had om open te breken. En daar zorgde Nicolae Stanciu voor. En de Oekraïnse verdediging. Want na een hele hoop geklungel kwam de bal voor de voeten van de ex-Anderlecht-speler en die krulde het leer enig mooi de winkelhaak in. Een prachtgoal!

Hoog blok is vragen om problemen

Oekraïne stelde teleur. Veel balverleis, veel slordigheden en geen enkele uitgespeelde kans in de eerste helft. Roemenië had er een stuk of drie en had zelfs meer kunnen voorstaan aan de pauze. Levensgevaarlijk op de counter.

En dat bewezen ze ook in de tweede helft. In een mum van tijd stond het 3-0 na goals van ex-Standard-middenvelder Marius Marin en van Dennis Man. Daar moeten Faes en co toch eens de tijd voor nemen om naar te kijken. Want als je tegen Roemenië hoog gaat verdedigen, vraag je om problemen.

En nu zelf het werk maar doen tegen Slowakije...