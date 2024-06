OPVALLEND: Oekraïne verliest zwaar van Roemenië en... spelers sturen vervolgens bondscoach de kleedkamer uit

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Oekraïne verloor gisteren met zware 0-3-cijfers van Roemenië. Minstens even verrassend was de reactie van de Oekraïense selectie na de wedstrijd. De spelers vroegen hun bondscoach om de kleedkamer te verlaten.

Het (zware) verlies van Oekraïne tegen Roemenië is alvast een verrassing te noemen. Voor de start van het toernooi - uit die droom zijn we ondertussen ontwaakt - leken de Oekraïners dé te duchten tegenstander van de groepswinst.

Het was overigens Andriy Lunin - de doelman deed het uitstekend bij Real Madrid tijdens de afwezigheid van Thibaut Courtois - die een dramatische wedstrijd speelde. Het sluitstuk voetbalde slecht uit bij het openingsdoelpunt én had boter op het hoofd bij nummer twee.

© photonews

"Ik heb mijn excuses al aangeboden aan het team", aldus Lunin met het schaamrood op de wangen. "Mijn fouten hebben het spelbeeld van de wedstrijd volledig veranderd. Ik neem de verantwoordelijk daarvoor dan ook volledig op."

Het was onder meer de doelman van Real Madrid die na de wedstrijd het woord nam én de Oekraïense bondscoach uit de kleedkamer stuurde. De spelers zijn hun coach niet beu, maar wilden elkaar onverbloemd de waarheid zeggen.

Harde waarheid

"Het is een duidelijk signaal van de spelers", bevestigde Sergiy Rebrov (bondscoach, nvdr.) de actie van zijn kern na de wedstrijd. "Ze beseffen dat het niet goed genoeg was. We zijn een grote, sterke natie die voor de landskleuren wil vechten. Maar dat lieten de spelers tijdens de wedstrijd niet zien."