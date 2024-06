Duitsland wint openingsmatch met vingers in de neus en bombardeert zich meteen tot één van de topfavorieten

Vooraf was Duitsland uiteraard dé grote favoriet voor de match tegen de Schotten. Maar weinigen die hadden verwacht dat ze de 'Tartan Army' zo makkelijk opzij gingen zetten. Bij de rust was de match al gespeeld na goals van Wirtz, Musiala en Havertz. Schotland stond toen al met tien.

U kent dat mopje wel als u ooit voetbal gespeeld hebt: "We hebben verloren, maar de derde helft hebben we wel gewonnen." Wel, de Schotten hadden met verve de opwarming gewonnen door heel München droog te leggen. De rest van het verhaal is hetzelfde als bovenstaand mopje: ze verloren kansloos.

De elf die bondscoach Steve Clarke tussen de lijnen zette, hadden dan wel het mes tussen de tanden, maar daar bleef het ook. Nooit konden ze ook maar één steekje uitdelen. Duitsland had een goeie 75 procent balbezit en deed eigenlijk wat het wou.

Te snel voor de arme Schotten

Het organiserend land stond na 20 minuten ook al 2-0 voor. Alsof het vanzelf ging. Eerst Wirtz, die hard aanlegde van op de rand van de zestien en Gunn de bal tegen de paal zag duwen waarna die binnen rolde. Daarna, na weer een tempoversnelling die geen enkele Schot kon volgen, knalde Musiala droog in het dak van het doel.

Nog een kleine tien minuten later leken de boeken helemaal dicht te gaan na een overtreding op diezelfde Musiala. De ref wees naar de stip, maar werd teruggefloten door de VAR. Terecht! Niet getreurd, net voor rust ging het licht uit bij verdediger Porteous.

Een demonstratie van kracht

Hij tackelde Gündogan bijna het ziekenhuis in bij een fase in de zestien. Rood voor de Schot en ook Havertz mocht vanop elf meter zijn rekening openen. Gelukkig hadden de bierhausen in München hun voorraad bijgevuld... Die 200.000 Schotten waren al lang blij dat ze eens van huis weg mochten. 't Was al van 1998 geleden.

De Duitsers, die gaan met dit spel vrouw en kinderen nog lang moeten missen. Hou er maar rekening mee dat ze één van de topfavorieten worden, want bondscoach Julian Nagelsmann heeft iets gesmeed dat hangt tussen stalen onverzettelijkheid en gevederde artistiek.

Of soms eens de botte voorhamer. De ingevallen Füllkrug schoot de 4-0 met een staalharde knal - 110 km/u - in doel. Een demonstratie was het! Duitsland is een natie die jongens als Leroy Sané en Thomas Müller op de bank heeft zitten. Vergeet dat niet.

Wie dit Duitsland tegenkomt, zal er niet gerust op zijn. Terecht, want - ondanks de zwakke tegenstand - was duidelijk dat er met de Mannschaft rekening zal moeten gehouden worden. Oh ja, Rüdiger klopte nog zijn eigen doelman en scoorde zo de eerredder voor de Schotten. De gekilte fans bouwden zelfs een feestje. De mooie treffer van Emre Can werd nog een voetnoot. (Manuel Gonzalez)