🎥 Nu al hét beeld van het EK? Schotse supporter ziet kroonjuwelen ontbloot op Duitse televisie

Het EK in Duitsland begon vrijdagavond met een wedstrijd in MĆ¼nchen tussen het thuisland en Schotland. Het werd 5-1, maar de supporters van Schotland wisten zich wel enorm populair te maken in Duitsland.

Zelfs bij een 4-1 achterstand zongen de supporters in het stadion uit volle borst voor hun ploeg. De Schotten zijn geen favoriet dit EK en zullen het moeilijk hebben om de groepsfase te overleven. Maar dat gaan de fans niet aan hun hart laten komen.

"Het is fantastisch om de Schotse supporters bezig te zien. Ze blijven altijd achter hun ploeg staan en als het volkslied begint: dat is machtig. Ik heb er ooit tegen gespeeld en ik moet dat eerlijk zeggen", aldus Wesley Sonck.

'Kroonjuwelen' ontbloot

En ook Hein Vanhaezebrouck had bij Sporza iets te zeggen over de Schotse supporters: "Ik heb ze ooit eens meegemaakt in de Gentse binnenstad een dag voor een wedstrijd. Ze drinken, ze drinken, maar ze maken nooit miserie. Een geweldig volk."

Flashing his mates chopper on live telly šŸ˜­šŸ˜­ pic.twitter.com/rBI1JMeMbg — fingaldinz (@fingaldinz) June 14, 2024

De voorbije dagen namen ze met duizenden en duizenden mensen al de stad München in. Op een bepaald moment was het bier zelfs op in een stad die tijdens de Oktoberfesten nochtans ook heel wat duizenden liters bier over de toog ziet gaan.

Als de drank is in de man, dan is de wijsheid in de kan. Dat mochten we opmerken tijdens een interview van de Duitse televisie bij de sfeerbeelden van de Schotten, waar ook Duitsers tussen stonden. Een supporter zag zijn kroonjuwelen namelijk ontbloot worden door een vriend.