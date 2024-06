Roberto Martinez reageert op zijn unieke wijze, supporters pakken hem zwaar aan én verwijzen naar Rode Duivels: "Het is crimineel"

Portugal won op het EK van Tsjechië met dank aan een winning goal in blessuretijd. In Portugal was iedereen kritisch, gelukkig is er dan altijd die eeuwige positivo die we ook nog goed kennen van bij de Rode Duivels.

Portugal speelde zeker geen goede wedstrijd tegen Tsjechië, al domineerden ze wel van de eerste tot de laatste minuut. Toch viel het winnende doelpunt pas in minuut 93. Tactisch hadden de Portugezen het heel moeilijk om de Tsjechen te ontwrichten.

"Maar we moeten deze wedstrijd niet tactisch analyseren", aldus Roberto Martinez in zijn reactie op de persconferentie achteraf. Om vervolgens zijn mantra's boven te halen: "Dat is op dit moment niet belangrijk. We moeten naar andere dingen kijken."

Nieuwe 'Gouden Generatie'?

"We hebben veerkracht getoond, wilskracht en geloof in ons eigen kunnen. Op die manier hebben we een achterstand kunnen rechtzetten. Dat is belangrijk, daardoor wonnen we deze wedstrijd na een complete teamprestatie."

Ondertussen regent het op X wel kritiek aan zijn adres. De vergelijking met Everton, maar zeker ook de Rode Duivels wordt daarbij gemaakt. Het lijkt erop dat de supporters denken dat de bondscoach voor de tweede keer een 'Gouden Generatie' in handen heeft en gaat kapotmaken.

roberto martinez whenever there’s a golden generation that needs ruined pic.twitter.com/rwZyEXwZi2 — juan 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇪🇸🇸🇮🇦🇹🇷🇴🇬🇪 (@juasanalghaib) June 18, 2024

Roberto Martinez. Failing upwards his entire career. — Nima Tavallaey Roodsari (@NimaTavRood) June 18, 2024

How did the world let Roberto Martinez to get his grubby hands on two different super teams — 🔗 (@Gideoomatic) June 18, 2024

It’s actually criminal that he’s coaching this squad — Persian Culer (@PersianCuler) June 18, 2024