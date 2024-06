Jan Vertonghen schrikt even na vraag van journalist

België kon moeilijk slechter beginnen aan het EK. De Rode Duivels verloren hun eerste groepswedstrijd met 0-1 van Slovakije. Jan Vertonghen verschoot even toen hij een opmerkelijke statistiek hoorde.

De Rode Duivels verloren zaterdag hun eerste wedstrijd onder Domenico Tedesco. Maar dat was niet het enige. België heeft al drie wedstrijden op rij niet meer gescoord op een groot toernooi.

Een Engelse journalist vroeg Vertonghen hier naar op het persmoment. Hij haalde aan dat er van de laatste 47 schoten geen enkele bal tegen de netten ging op een groot toernooi.

"Ik wist niet van die statistiek", begint Vertonghen. Hij lijkt er wat onder de indruk van te zijn. In het Nederlands vraagt hij snel aan de persverantwoordelijke: "Is het al van Canada geleden dat we gescoord hebben?"

Lukaku knalde het leer wel twee keer binnen, maar de VAR stak er steeks een stokje voor. "Het betekent dat we veel schieten (lacht). We scoorden wel twee keer eigenlijk tegen Slovakije, maar je moet alles in zijn context zien."

"Het is waar, ja. We hebben in onze laatste drie wedstrijden niet gescoord (op een groot toernooi n.v.d.r.). We moeten deze week misschien wat meer op het afwerken trainen."

"Alles is anders. Op training kun je de beste afwerking hebben, maar op wedstrijden is er wat meer druk. We hebben alle kwaliteiten in de ploeg. Ik zou pas bezorgd zijn als we de kwaliteiten niet hadden. Ik heb er al het vertrouwen in dat we op zaterdag wel scoren", verzekert hij de fans.