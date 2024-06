Marc Degryse niet mals voor Tedesco en ziet hem drie keer de fout ingaan

Het land stond gisterenavond op zijn kop. De doembeelden van Qatar daagden weer op na de nederlaag tegen Slowakije. Opvallend daarbij was de rol van bondscoach Domenico Tedesco, die volgens velen toch een vreemd elftal de wei instuurde. Ook Marc Degryse is niet mals.

Tedesco heeft geen punten gescoord bij Degryse, die heel wat opmerkingen had over zijn opstelling. "Laten we beginnen met de verrassende keuze voor Carrasco op de linksachter", begint hij in HLN. "Dat je iets probeert wat we nog niet gezien hebben, daarmee geef je toch geen vertrouwen aan De Cuyper."

"Uiteindelijk heeft het ook niet veel opgebracht. Carrasco hielp Trossard bijvoorbeeld totaal niet. Oké, hij gaf die uitstekende bal op Lukaku in de eerste helft, maar daar bleef het bij. Doku zag er in de eerste vijf minuten goed uit, maar ik zie hem toch liever op de linkerflank.”

Ook op het middenveld was er te weinig diepgang. “De twee zessen (Onana en Mangala, red.) achter De Bruyne vond ik evenmin een succes. Die drie deden het uitstekend in de oefenmatch tegen Duitsland, maar tegen een mindere tegenstander als Slovakije heb je dat niet nodig."

Zet iedereen gewoon op hun beste positie

"De Bruyne heeft dan toch meer baat bij iemand naast hem met meer aanvallende kwaliteiten. Dan zal die vanzelf meer aan de bal komen en meer diepgang in het spel kunnen brengen. Tielemans is daar de geknipte man voor. Nu oogde De Bruyne bij vlagen wat geïrriteerd, ook omdat hij niet altijd de juiste aanspeelmogelijkheden had.”

Degryse pleit voor meer eenvoud. "Tedesco heeft het toch ingewikkelder gemaakt dan nodig is. Waarom zoveel veranderen? Waarom dat beginnen rondtikken achterin? Zet de jongens gewoon op hun beste positie. Houd het simpel: Doku op links, Bakayoko of Lukebakio op rechts. Niet proberen Castagne daar te brengen…"