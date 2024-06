Oud-bondscoach laat zich uit over blunder van Doku en weet wat er misliep

De Rode Duivels leden tijdens hun eerste groepswedstrijd op het EK meteen een verrassende nederlaag tegen Slovakije. Het werd 0-1 en aan de basis van het tegendoelpunt lag een blunder van Doku.

De Rode Duivels begonnen erg goed aan hun wedstrijd tegen Slovakije en creëerden meteen een paar kansen. Toch was het Slovakije dat op voorsprong kwam, na een blunder van Jérémy Doku die eerder goed in de wedstrijd leek te zitten.

Oud-bondscoach René Vandereycken liet zich uit over de fase. "De fout van Doku een jeugdzonde noemen vind ik niet correct. Doku speelt al meerdere jaren in het buitenland, eerst in Frankrijk en nu bij Manchester City op het allerhoogste niveau", begint hij bij Het Nieuwsblad.

Het was wel opvallend dat het Doku was die de bal kreeg zo ver achteraan het veld. "Het is eerder een fout te wijten aan de onervarenheid van een offensieve speler in een defensieve situatie. Vaak zie je dan onoordeelkundige tackles die een strafschop opleveren, in het geval van Doku had hij die breedtepass nooit zo mogen geven."

"Misschien speelden zijn twee, drie goeie offensieve momenten eerder in de wedstrijd mee. Maar aan je eigen hoekschopvlag moet je anders denken en meer doseren, desnoods de bal wegtrappen. Er was nog lang te spelen, maar uiteindelijk was die fout bepalend."

Het geluk zat ook echt niet mee bij de Rode Duivels. Romelu Lukaku zag nog twee doelpunten afgekeurd worden en het was vaak ook nét niet.

"Koen Casteels heeft nog één goede redding moeten verrichten, maar voor het overige heeft Slovakije geen kansen gehad. Dat je verliest door een eigen fout, niet door een doelpunt dat voortvloeit uit de kwaliteiten van de tegenstander, is extra jammer, zeker omdat het mistasten kwam van — op dat moment — de beste Belgische speler op het veld", besluit Vandereycken.