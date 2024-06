Bondscoach Tedesco laat zich uit over Carrasco die linksachter moest spelen

De bondscoach kwam met een aantal flinke verrassingen in zijn basiself, en we kunnen niet zeggen dat die allemaal goed uitpakten. Domenico Tedesco had Yannick Carrasco linksachter opgesteld. Na afloop vertelde hij waarom.

Maxim De Cuyper, dan wel zonder ervaring, of Arthur Theate, net terug uit blessure? We dachten dat dit een van de grootste dilemma's was van de bondscoach met oog op de wedstrijd tegen Slovakije. Uiteindelijk besloot Tedesco om... niet te kiezen.

Yannick Carrasco moest dan maar plaatsnemen op links in de verdediging. Een positie die voor Carrasco niet erg bekend is, ook al heeft hij onder Roberto Martinez vaak de hele flank bezet.

"Yannick was een van onze opties. We hebben er goed over nagedacht. Zoals je je kunt voorstellen, heb ik vanmorgen niet gewoon plots voor hem gekozen", begint Domenico Tedesco als we hem vragen om zijn keuze toe te lichten.

"Ik heb er met hem over gesproken. Hij wist perfect wat er van hem gevraagd werd. En als je kijkt naar de kans die Leandro Trossard kreeg, voor open doel, begon het allemaal met goed druk zetten waar ook Yannick zijn aandeel in had", gaat de coach verder.

"In veel opzichten ging het niet slecht", besluit Tedesco. Gezien de omstandigheden was Carrasco niet de slechtste van de Rode Duivels. Maar als hij het opnieuw moest doen, zou Tedesco dan dezelfde beslissing nog eens nemen?