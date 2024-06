Marc Degryse vindt het niet nodig bij Rode Duivels: "Dat is op dit moment zinloos"

De Rode Duivels boekten maandag tegen Slovakije de eerste nederlaag onder bondscoach Domenico Tedesco. Veel tijd om stil te staan is er niet.

Domenico Tedesco had tot maandagavond nog geen enkele wedstrijd met de Rode Duivels verloren, al hadden we in die reeks ook maar Duitsland en Engeland als echt serieuze tegenstanders zien passeren. En dat waren dan nog oefenwedstrijden.

Deze nederlaag op een groot toernooi wordt een grote mentale test voor de spelers en de staf. “De sfeer was voor Slovakije opperbest. Dat gevoel zal nu toch anders zijn. Hoe gaan ze nu om met de kritiek van buitenaf?”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Het is ook aan Tedesco om de juiste analyses te maken. “Tedesco zal de zaken moeten benoemen zoals ze zijn. Niks camoufleren, niet rond de pot draaien. Tot dusver vond ik zijn analyses altijd goed en 'to the point'. Hij heeft het altijd durven benoemen zoals het is.”

Winnen van Roemenië zaterdag is echter het enige waar het op dit moment over gaat. Zij pakten stevig uit tegen Oekraïne, toch een groot verschil met wat ze in eerdere wedstrijden richting het EK lieten zien.

“We gaan de groep ook gewoon doorkomen, maar het is afwachten of dat als eerste, tweede of derde zal zijn. Terwijl ik op voorhand altijd had gedacht dat de Duivels de groepswinst zouden pakken. Maar vooruitkijken naar wie de mogelijke tegenstander wordt in de knock-outfase is op dit moment zinloos”, besluit Degryse.