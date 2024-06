Is het EK van België al zwaar in gevaar? Laten we Argentinië, Spanje... en zelfs Portugal niet vergeten!

Zeker, België is het EK op de slechtst mogelijke manier begonnen. Maar nee, het is zeker nog niet voorbij. Een kleine herinnering, het is niet verplicht om de eerste wedstrijd te winnen om een toernooi te winnen...

Voor de meest pessimistische mensen betekent de nederlaag van België bij hun debuut tegen Slowakije al dat de Rode Duivels geen geweldig Europees kampioenschap zullen hebben.

Toch zouden, zelfs als de spelers van Tedesco traag zijn begonnen, ze het voorbeeld kunnen volgen van verschillende landen die, na hun eerste wedstrijd te hebben verloren van een haalbare tegenstander, het hele toernooi hebben gewonnen.

De Argentijnse Messi blijft in ieders gedachten

In feite hoeven we niet verder terug te gaan... dan het laatste grote toernooi om een winnaar te zien die verslagen werd bij de start. Argentinië, tijdens het Wereldkampioenschap 2022.

Herinner je je nog. Lionel Messi en zijn teamgenoten werden verslagen door Saoedi-Arabië, met 1-2. Destijds dacht bijna iedereen dat La Pulga nooit een wereldbeker met Albiceleste zou winnen. Het vervolg, dat ken je.

Een ander opvallend voorbeeld is Portugal in 2016, ook al verloor het niet hun eerste wedstrijd in het toernooi. Derde in hun groep met drie gelijke spelen tegen Hongarije, IJsland en Oostenrijk, kwalificeerde Portugal zich op basis van doelsaldo als een van de beste derdes.

Een nipte kwalificatie voordat ze Kroatië versloegen... in de verlengingen in de achtste finales en Polen... op strafschoppen in de kwartfinales. Portugal bereikte de halve finales van het toernooi zonder een enkele wedstrijd in 90 minuten te winnen.

Na een 2-0 overwinning op Wales, was het opnieuw na verlengingen dat Cristiano Ronaldo en zijn teamgenoten de overwinning behaalden tegen Frankrijk om de mooiste triomf in de carrière van CR7 te behalen.

Toch begon ook het monsterlijke Spanje slecht

Europees kampioen in 2008 en op een uitzonderlijke reeks, begon La Roja het Wereldkampioenschap 2010 met een meer dan verrassende nederlaag tegen Zwitserland.

Spanje kreeg talloze kansen, maar het was Gelson Fernandes die het enige doelpunt van de wedstrijd maakte, voor de Zwitsers die hoogstens twee of drie keer van hun eigen helft kwamen.

Ja, deze nederlaag tegen Slowakije is een verrassing, een onverwachte klap. Voorbeelden van teams die traag begonnen zijn, maar vervolgens geleidelijk het toernooi in gingen om uiteindelijk de overwinning te behalen, zijn echter tamelijk gebruikelijk. Nee, het EK 2024 van België is zeker nog niet voorbij.