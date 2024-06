Tedesco gaat weer naar 'normaal': deze wijzigingen worden tegen zaterdag verwacht

De uitlooptraining van dinsdag was niet besteed aan de basisspelers. Die mochten rusten vandaag en in de fitness wat recuperatie-oefeningen doen. Wel 13 spelers op het veld, waaronder ook Axel Witsel, die de veldtraining hervatte.

Witsel begon in de fitness, maar kwam achteraf toch rondjes lopen op het veld. De andere 12 kregen een aangepaste training. De Cuyper, Vermeeren, Lukebakio, Bakayoko, Openda, De Ketelaere, Vertonghen, Theate, Vranckx, Tielemans, Sels en Casteels waren aanwezig.

Als Vertonghen en Theate de hele week zonder problemen kunnen meetrainen, is er geen enkele twijfel dat ze zaterdag tegen Roemenië in de basis staan. Domenico Tedesco gaat geen tweede keer 'experimenteren'.

Twee linksvoetigen in plaats van Debast tegen zijn voet centraal te zetten. Het viel op dat de Anderlecht-verdediger links zijn lange passes niet kan versturen. En ook zijn voorzetten bevatten weinig kwaliteit.

De bondscoach had vandaag ook mentaal oplapwerk met Jérémy Doku, die zich de nederlaag heel hard aantrok. Zijn foute pass leidde de tegengoal in en de uiteindelijke beslissing. De 22-jarige winger was er het hart van in.

De tactische nabespreking van de wedstrijd staat deze namiddag gepland. Het wordt wellicht een geanimeerd gesprek waarin de ervaren internationals ook hun zegje zullen doen. Al waren zij ook niet meteen op de afspraak maandag.