Analist maakt zich ernstige zorgen over Rode Duivels en zegt wat er ontbrak

De Rode Duivels verloren hun eerste wedstrijd op het EK met 0-1 van Slovakije. Achteraf hadden alle analisten er een en ander over te vertellen. En daarbij werden de kritische bedenkingen zeker niet geschuwd.

Ook Arnar Vidarsson had heel wat te vertellen over de zaak. De gewezen bondscoach van IJsland was duidelijk in zijn analyse: "Wat er mis ging met de Rode Duivels? Het is altijd makkelijk om het achteraf te zeggen natuurlijk. Voor mij was er één groot gebrek in het spel van de Belgen."

"We zochten en vonden veel te weinig de ruimte naast de verdedigende middenvelder van Slovakije (Stanislav Lobotka, nvdr). Kevin De Bruyne stond er vaak alleen. Het gameplan was om Trossard daar ook wat meer te krijgen, maar die kwam er te weinig uit."

© photonews

"Hun verdedigende linie werd daardoor te weinig aangevallen. Wat voor mij het zuurste is, is dat het ‘maar’ Slovakije is. Er is nog niets verloren, maar dit moet echt een wake-up-call zijn", aldus Vidarsson bij Sporza in zijn analyse.

"Het moet nu echt van eerste naar vierde versnelling gaan. Soms is het goed om wakker geschud te worden om het snel om te draaien, maar ik maak me toch wel wat zorgen." Ook over de afgekeurde goals had hij nog wat te zeggen.

Terecht afgekeurde doelpunten

"Loïs Openda raakt de bal met zijn hand en anders gaat die bal misschien wat meer in de richting van de verdediger. Hij heeft er voordeel uitgehaald, de technologie is gewoon enorm goed geworden met de chip in de bal."

"Het waren jammer genoeg een paar goede beslissingen van de arbitrage om de goals af te keuren. Dat is nu het reglement, door een fout op Openda te fluiten is er ook geen doelpunt. We moeten er ons bij neerleggen, punt aan de lijn."