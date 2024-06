Carrasco verklaart waarom Tedesco hem als linksachter zette

Twee vragen, zoveel mochten we er Yannick Carrasco stellen vooraleer één van de media-medewerkers van de KBVB hem wegsleurde. Dat werd dus: "Wat is er verkeerd gelopen? en "Waarom stond jij ineens linksback?"

De eerste vraag kende een makkelijk antwoord. "Wat er verkeerd liep? We hebben verloren, dat lijkt me duidelijk", begon Carrasco met een open deur in te trappen. "De scheidsrechter stond ook niet echt aan onze kant."

"En daarnaast hadden we nog twee afgekeurde goals die op millimeters aankomen. En ja, dat balverlies waaruit de goal valt, dat is pijnlijk. Daar doen we onszelf pijn."

De vraag waarom uitgerekend hij als linksback stond, was wat moeilijker. "(grimast) Er zijn veel geblesseerden achter. Jan, Axel, Thomas, Arthur en de coach heeft zijn keuze gemaakt. Hij heeft me daar gezet om wat meer ervaring te hebben."

Tedesco moest tijdens de match constant bijsturen om Carrasco zijn flank te laten afdekken, maar zo had de gelegenheidslinksback het niet gezien. "Ik denk wel dat ik mijn match gespeeld heb. Dat ik een serieuze wedstrijd afwerkte. Ik wilde de ploeg gewoon helpen."

Dat betekent wel dat de druk hoog is voor de wedstrijden tegen Roemenië en Oekraïne. "We moeten progressie maken als ploeg. Zien wat de coach ons morgen vertelt en deze match zo snel mogelijk vergeten. We moeten aan de volgende match denken. Want dit toernooi is zo kort dat we deze nederlaag niet mogen laten hangen."