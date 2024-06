Jan Vertonghen komt zelf met belangrijke blessure-update

De Rode Duivels kampten al voor het EK met heel wat blessures. Onlangs sloten Arthur Theate en Jan Vertonghen wel weer aan bij de groep. Die laatste kwam dinsdag zelf met een blessure-update.

Het mocht niet zijn voor de Rode Duivels tegen Slovakije. De Belgen gingen in hun eerste groepswedstrijd meteen met 0-1 onderuit.

Bondscoach Tedesco verraste met zijn basisopstelling. Jan Vertonghen was er zoals verwacht nog niet bij, hij trainde pas onlangs weer volledig mee met de groep.

Tijdens het dagelijkse persmoment kwam de verdediger met een blessure-update. "Ik voel mij klaar, ja", is Vertonghen erg duidelijk.

"Sinds dinsdag heb ik een viertal volledige groepstrainingen afgewerkt. Daarvoor heb ik lang, maar wel goed, individueel kunnen werken."

Of hij zaterdag tegen Roemenië zal starten blijft nog een vraagteken. "Het was vooral uit voorzorg dat ik iets minder snel weer bij de groep kwam. Dat is omdat ik een kleine terugslag had voordien. Maar ik voel me fit."