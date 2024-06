Hiervoor is de VAR niet uitgevonden! "België werd bestolen", schrijft gerenommeerde specialist

De afgekeurde goal van Romelu Lukaku na vermeend hands van Loïs Openda heeft weer een enorme discussie losgemaakt. Gary Lineker schreef al "Bullshit decision" op X. Iets waar hij gelijk in heeft, want eigenlijk had ref Halil Umut Meler gewoon op zijn eigen oordeel kunnen afgaan.

De Turkse scheidsrechter werd naar het scherm geroepen door de VAR, die hands had gezien. Nu beroerde Openda wel degelijk de bal met de hand, maar kreeg hij ook een duw. Daarbij viel ook op dat Meler de beelden vertraagd zag, terwijl bij hands wordt aangeraden de beelden op normale snelheid te laten afspelen.

"De VAR kan de beelden in slow motion of op normale snelheid bekijken", schrijft het reglement. "Maar in het algemeen moet wel de normale snelheid gebruikt worden om te beoordelen of er sprake was van hands."

Van opzettelijk handspel was immers geen sprake en dan blijft de vraag of Openda "het lichaam onnatuurlijk groter maakte". Dat is natuurlijk iets wat voor interpretatie vatbaar is. Maar de aanvaller haalde ook geen voordeel uit het hands. De bal ging sowieso die kant uit.

Veel analisten, ook buitenlandse, vonden dat België bestolen was omdat de VAR voor dit soort muggenzifterij niet uitgevonden is. De chip in de bal had het hands gedetecteerd. We kunnen ook te ver gaan in technologische inovatie.

Gerenommeerd journalist Henry Winter schreef eveneens op X: "Verschrikkelijke beslissing. Het type forensische, goal-hatende, vreugde-afnemende beslissing die ook al de Premier League om zeep hielp."

"Openda werd geduwd. Hij was aan het sprinten en zijn hand was in een natuurlijke positie en hij doet het goed door in balans te blijven. België werd bestolen."