Ex-ref Boucaut laat zich uit over de afgekeurde doelpunten, maar ziet ook een andere fase waarin de Belgen bestolen werden

Er was heel wat te doen over de arbitrage tijdens de wedstrijd tussen België en Slovakije. De Rode Duivels zagen twee goals afgekeurd worden en er waren nog een aantal andere heikele thema's te melden.

Eerst over de afgekeurde doelpunten. Bij het eerste afgekeurde doelpunt was er buitenspel van Lukaku en daar was weinig twijfel over. Bij het tweede doelpunt van de Rode Duivels was er veel meer voer voor discussie.

Loïs Openda beroerde de bal zachtjes met de hand, maar kon door in de fase en uiteindelijk een prima assist afleveren op Lukaku. Ook die 1-1 werd echter afgekeurd door de arbitrage. En daar valt iets voor te zeggen.

© photonews

"De arm is los van het lichaam en wordt gebruikt om de bal te controleren. Het is logisch om die fase af te fluiten, want Openda haalt er voordeel uit. Hij kan zich doorzetten en de assist geven, terecht afgekeurd door de VAR."

Strafschop niet gefloten

Dat zijn alvast de woorden van ex-scheidsrechter Boucaut bij La Dernière Heure. Toch hebben de Rode Duivels eigenlijk reden tot klagen. In het begin van de eerste helft had de bal namelijk op de stip gemoeten volgens Boucaut.

Doku kreeg toen een fout tegen voor een contact met een Slovaak, maar daar was volgens Boucaut geen fout. En de verdediger speelde de bal nadien zeer duidelijk met de handen. "Daar had de bal op de stip gemoeten, maar een aanvallende fout fluiten is makkelijker voor Meler."