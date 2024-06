Vandenbempt heeft opvallende mening over EK-kansen Duivels: "Nu doet het zitvlak pijn"

De Rode Duivels hebben een klap gekregen, maar zijn verre van KO. Ze hebben nog alle kans om door te stoten, iets wat ook Peter Vandenbempt ziet. Al zullen we maar zeggen dat het anders moet tegen Roemenië en Oekraïne.

Vandenbempt zag ook vreemde dingen. Eerst en vooral Doku op rechts zetten en niet op zijn favoriete positie op links. "Daarnaast vond ik dat Tedesco te lang vastgehouden heeft aan de tandem Amadou Onana - Orel Mangala", verwoordde hij het algemene gevoel van de waarnemers bij Sporza.

"Tegen een mindere tegenstander kan je toch meer creativiteit gebruiken op het middenveld. En de keuze om Doku rechts te posteren? Je kunt niet zeggen dat het geweldig werkte. Toch vreemd om je meest veelbelovende speler niet op zijn beste positie te zetten."

Ook Kevin De Bruyne was niet de topspeler die we nodig hebben. "Hij kon toch wat te weinig op het voorplan treden. Ook van Romelu Lukaku mocht het iets meer zijn als je kijkt naar al die missers."

"Natuurlijk was het allemaal veel pech in één keer. Die afgekeurde goal na hands van Openda: daar kan ik eigenlijk niet mee leven, door zo'n vervelende microchip."

Vandenbempt predikt wel optimisme. "Soit, ik herhaal dat we nog niet moeten panikeren. De Duivels hebben nog altijd een prima kans om door te stoten. Alleen: ze konden kiezen tussen een aangename fauteuil of een harde stoel om het toernooi in te beginnen. Het is dat laatste geworden. Nu doet het zitvlak pijn en is gaan zitten een pak minder comfortabel geworden."