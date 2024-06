Voor eens en altijd: dit had er volgens de regels moeten gebeuren na de hands van Openda

De Rode Duivels gingen maandagavond met 0-1 de boot in tegen Slovakije. Toch scoorden de Rode Duivels twee keer, maar telkens werd het afgekeurd. Maar was dat bij het laatste doelpunt wel terecht?

De Rode Duivels verloren hun eerste groepswedstrijd onverwacht tegen Slovakije. Na een frustrerende pot voetbal werd het 0-1.

Toch had het er heel anders uit kunnen zien. Romelu Lukaku scoorde in de 88e minuut de gelijkmaker, maar die werd afgekeurd. Loïs Openda had de bal met zijn hand aangeraakt in de actie die het doelpunt inleidde.

De regels zijn duidelijk

We zijn ondertussen de regels rond een handsbal nog eens gaan nakijken. Er wordt van hands gesproken als er aan één van volgende drie criteria wordt voldaan.

Het opzettelijk aanraken van de bal met de hand/arm. De bal aanraken met de hand/arm wanneer deze in een positie is die het lichaam onnatuurlijk groter maakt en wanneer deze positie niet het resultaat is van een natuurlijke beweging van hun lichaam als onderdeel van het spel. Een doelpunt scoren tegen het andere team met de hand/arm, of direct scoren nadat de bal de hand/arm raakt (zelfs als de aanraking per ongeluk was).

Openda kreeg van de verdediger een zetje, maakte zich niet onnatuurlijk groter en was in volle sprint. Bovendien wordt het aangeraden aan scheidsrechters om het VAR-beeld bij hands op normale snelheid te zien. Dat gebeurde hier vertraagd.

Do you agree with this Belgium goal disallowed for handball in the build up? pic.twitter.com/WbvkS3yOlg — Manchester United Die Hard Fans (@DieHardUtdFans) June 17, 2024

Tegen de geest van het spel in

Uit de regels kunnen we dus afleiden dat het doelpunt van Lukaku gewoon een geldig doelpunt was. Openda raakte de bal met de hand, maar het had niet afgekeurd mogen worden.

Het was sowieso een beslissing die tegen de geest van het spel ingaat, maar dus ook tegen de regels. Martyn Ziegler, die hoofd sportverslaggever is bij The Times, had er ook een duidelijke mening over.