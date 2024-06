Serge Gumienny vertelt wat hij van de Turkse scheidsrechter tijdens België-Slovakije vond

De Turkse scheidsrechter was kop van jut na de match van de Rode Duivels. Maar was dat wel correct?

Al van in de eerste minuten was er op sociale media veel kritiek op de Turkse scheidsrechter die de match van de Rode Duivels leidde. Er was de niet gefloten strafschop voor België, de twee afgekeurde doelpunten, de snelle gele kaarten voor de Belgische invallers en het feit dat de Slovaken geen gele kaarten kregen, terwijl ze er geregeld toch stevig in vlogen.

Ex-scheidsrechter Serge Gumienny moet de controverse wel toegeven. “De eerste dagen van het EK zijn eigenlijk rimpelloos verlopen voor de arbitrage. België - Slovakije was de eerste wedstrijd waarin de scheidsrechter een hoofdrol opeiste”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

Volgens Gumienny is dit echter het soort arbitrage waar iedereen jarenlang naar gevraagd heeft. “Voetbal moest een exacte wetenschap worden. Vandaag hebben we gezien wat je dan krijgt. Doelpunten die worden afgekeurd omdat een speler twee centimeter buitenspel staat of omdat een speler de bal per ongeluk met zijn vingers raakt.”

Eigen schuld

Gumienny geeft grif toe dat de Belgen een strafschop verdienden. “Die handsbal van een Slovaakse verdediger in het strafschopgebied had ook wel met datzelfde wetenschappelijke oog bekeken mogen worden door de VAR. Dan hadden de Belgen voor de rust nog een strafschop gekregen.”

De tweede goal wordt dan ook terecht afgekeurd volgens Gumienny. “Dan vind ik het hypocriet als we het nu gaan afbreken omdat wij er nu nadeel van ondervinden. Wat hadden de VAR en de ref dan moeten doen bij het zien van de beelden? Het gewoon laten passeren? Dan had heel Slovakije op zijn achterste poten gestaan.”

Al maakte de ref in het algemeen wel geen goede beurt, los van deze VAR-fases. “Ik vond hem een zeer warrige wedstrijd fluiten en ook inconsequent bij het uitdelen van zijn kaarten. Maar als we enkel en alleen naar die twee afgekeurde doelpunten kijken, valt hem niets te verwijten. De Rode Duivels moeten de schuld bij zichzelf zoeken, niet bij de scheidsrechter.”