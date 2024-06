Vier pijnlijke buizen, slechts vijf man met meer dan vijf: dit zijn onze punten na België-Slowakije

Eerste EK-wedstrijd en de Rode Duivels staan al met de rug tegen de muur. Na een blunder van Jérémy Doku kwamen de Belgen op achterstand en vooraan werden de kansen gemist. Onze punten waren dus ook niet mals.

Casteels 7

Pakte de eerste poging na de fout van doku nog goed, maar was kansloos op het tweede schot. Pakte daarna uit met een wereldsave op een vluchtschot van Haraslin.

Castagne 5

Had het best moeilijk met Haraslin, die telkens in zijn rug dook. Bracht aanvallend ook niets bij.

Faes 7

De beste man in de eerste helft. Hard in de duels, anticiperend, goed inspelend en leiding gevend. Hem kon niets verweten worden.

Debast 6

Moest op links in de verdediging plaatsnemen en dat zag je. Zijn lange ballen kwamen er niet uit, maar deed zijn verdedigend werk wel naar behoren.

Carrasco 5

Heel verrassend op de linksachter, maar deed het daar niet slecht. Kon aanvallend wel niet te veel bijbrengen.

Mangala 4

Heel weinig aan de bal en amper betrokken in het spel. Brak wel enkele aanvallen af, maar er mocht meer verwacht worden van hem. Werd ook gewisseld kort na de rust.

Onana 7

Was de man die Slowakije telkens aan de bal liet. De opbouw is niet zijn sterkste punt. Maar verdedigend was hij wel weer top. Pakte ballen af dat het een lieve lust was, wat ook zijn taak is.

De Bruyne 6

Te weinig in het spel betrokken in de eerste helft. Probeerde het spel naar zich toe te trekken, maar al zijn passlijnen werden afgesneden. Zette wel genoeg ploegmaats op weg naar doel, maar die konden het niet afwerken.

Trossard 4

Speelde een erg ongelukkige eerste helft op links. Geen van zijn acties kwamen eruit en veel van zijn passes kwamen niet aan. Werd ook al snel naar de kant gehaald in de tweede helft.

Lukaku 4

Kreeg één grote kans helemaal in het begin van de wedstrijd, maar schoot op de doelman. Daarna volgden nog twee kansen die hij liet liggen. Scoorde in de tweede helft, maar stond nipt buitenspel. Niet zijn beste match voor de Rode Duivels, verre van zelfs. Scoorde nogmaals, maar deze keer werd het afgekeurd voor hands van Openda.

Doku 4

Begon heel goed aan de wedstrijd en creëerde twee kansen, maar verslikte zich in zijn dribbel aan de eigen backlijn en gaf zo de goal weg voor Slowakije. Forceerde in de tweede helft en maakte niet de juiste keuzes.

Ingevallen

Bakayoko 5

Miste een immense kans door te centraal in te schieten.

Tielemans 5

Kreeg geel nog geen minuut na zijn invalbeurt. Kon verder ook niets forceren.

Openda -