Het kon nog erger tegen Slovakije, Vandenbempt noemt naam: "Hij is een paar keer ontsnapt"

De Rode Duivels verloren maandag met 0-1 van Slovakije. En volgens Peter Vandenbempt had het nog erger kunnen zijn.

De Rode Duivels zijn er maandagavond niet in geslaagd hun eerste groepswedstrijd op het EK in Duitsland te werken. Slovakije pakte de overwinning, na een vroeg doelpunt met wat Belgische hulp.

Zelfs met die tegengoal was de match niet gespeeld. Analist Peter Vandenbempt zag dat de Rode Duivels nog de mogelijkheden kregen om de overwinning naar zich toe te trekken, maar dat lukte helaast niet.

“België haalde nochtans een niveau dat in principe genoeg was om te winnen. Met een beetje meer geluk en luciditeit doe je dat heel erg vlot met 4-1 of 5-1”, vertelt Vandenbempt in zijn analyse van de match voor Sporza.

“Maar de ploeg haalde ook wel zeker niet zijn beste niveau. Dat was voor een deel de verdienste van de Slovaken - chapeau hoe zij met veel lef gevoetbald hebben. Bij de Duivels ontbrak het dan weer vooral aan tempo. De bal circuleerde te traag.”

Ook de defensie baarde de ploeg opnieuw zorgen. Vandenbempt noemt zelfs namen. “Achterin zag ik bij de Duivels nog veel momenten waarop het bijna fout liep. Wout Faes voetbalt als iemand met veel presence, maar tegen Slovakije was het soms overdreven. Hij is een paar keer aan erger ontsnapt.”