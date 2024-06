Zware kritiek op ref van Duivels: "Het is niet omdat je in Turkije in elkaar geklopt wordt dat je op het EK moet zijn"

Na een fout van Jérémy Doku kwamen de Slowaken verrassend op voorsprong tegen België, een klap waar de Belgen niet van herstelden. Scheidsrechter Halil Umut Meler uit Turkije kreeg hevige kritiek voor enkele discutabele beslissingen.

Filip Joos, commentator bij Sporza, was tegen het einde van de wedstrijd scherp in zijn kritiek op Meler. "Het is niet omdat je in elkaar wordt geklopt in eigen land dat je dan naar een EK mag gaan. Het is erg om te zeggen, maar het is gewoon ondermaats. Echt een heel zwakke leiding", klonk het bij Joos.

Terwijl de Slowaken met veel wegkwamen, kregen de Rode Duivels gemakkelijk gele kaarten. Joos bekritiseerde de ref fel en vond dat de leiding ondermaats was.

Meler is bekend vanwege een incident in Turkije waar hij op het veld werd neergeslagen door een clubvoorzitter, wat even tot een stillegging van de Turkse competitie leidde. Joos benadrukte dat dit geen reden was om hem op een EK te laten fluiten, gezien zijn zwakke prestatie.

Tijdens de wedstrijd werden twee doelpunten van Romelu Lukaku door de VAR afgekeurd. Het eerste wegens nipt buitenspel en het tweede voor een controversieel handspel van Loïs Openda, waarbij een voorafgaande duwfout op Openda werd genegeerd.

In de eerste helft negeerde Meler een handsbal van een Slowaakse speler in de zestien en floot in plaats daarvan voor een vermeende overtreding van Doku. Bovendien kregen de Belgische spelers snel gele kaarten, terwijl de Slowaakse spelers herhaaldelijk met waarschuwingen wegkwamen.