'Club Brugge krijgt plots concurrentie van KRC Genk voor gedroomde winger'

Zowel Club Brugge als KRC Genk kunnen er wel wat versterking bij hebben de komende seizoenen. En dus komen ze ook al eens in elkaars vaarwater terecht. Het is niet anders in het geval van Alexander Aravena.

De kans is groot dat Antonio Nusa straks toch nog zijn toptransfer krijgt. De Noorse winger staat in de belangstelling van Bayer Leverkusen en diverse andere ploegen uit onder meer Duitsland en Engeland. Zij zoeken dus een vervanger. Genk en Club Brugge met elkaar in de clinch Ook bij KRC Genk zijn ze zeker nog op zoek naar een aanvallende opportuniteit. En dus komen ze nu in elkaars vaarwater terecht, want volgens bronnen uit Chili zijn beide teams geïnteresseerd in Alexander Aravena. Dat is een 21-jarige linksbuiten die sinds januari 2023 speelt bij CD Universidad Catolica in eigen land. Daar ligt hij nog tot 2025 onder contract, de winger heeft een marktwaarde volgens Transfermarkt van niet minder dan vijf miljoen euro. Vijf miljoen euro Aravena was dit seizoen in 12 wedstrijden al goed voor 3 goals en 2 assists. De 21-jarige Aravena heeft verschillende Europese opties, onder meer uit La Liga. En ook KRC Genk heeft zich dus geroerd voor de aanvaller. Aravena zou zo'n vijf miljoen euro moeten kosten. Voor Club geen al te grote kost gezien de uitgaven van de afgelopen jaren en de vetpotten van de Champions League die lonken. Benieuwd welk team hem uiteindelijk weet in te lijven.