Arthur Vermeeren wil nog wat kwijt over Mark Van Bommel en Domenico Tedesco

Arthur Vermeeren heeft het afgelopen jaar al onder heel wat coaches getraind. Hij heeft ervaren hoe het is onder Mark Van Bommel, Diego Simeone en Domenico Tedesco.

Arthur Vermeeren maakte afgelopen winter de transfer van Antwerp naar Atletico Madrid. Hij kwam zo bij Diego Simeone terecht na een tijdje bij Mark Van Bommel te hebben gezeten. Nu moet hij tijdens het EK weer even onder Domenico Tedesco trainen.

Zo kan de jonge middenvelder de drie trainers goed vergelijken. "Het zijn drie erg verschillende coaches", begint hij.

"Mark Van Bommel is er eentje die heel veel met de spelers individueel samen zit. Hij zorgt ervoor dat iedereen zich goed voelt, wat bijdraagt aan een erg goede groepssfeer."

Bij Atletico Madrid kwam hij nog niet al te veel aan spelen toe. "Diego Simeone is tactisch zeer sterk. Hij kan de spelers ook echt goed motiveren."

In de bondscoach ziet hij een goede mix van beiden. "Tedesco combineert de twee misschien iets meer. Hij laat de spelers ook echt vaak hun gevoel uiten. Dan kunnen wij zeggen wat we denken dat het beste is."

"Natuurlijk praten Romelu en Kevin meer met de coach over bepaalde situaties. Maar als iemand - eender wie - iets te zeggen heeft, dan kan die persoon dat inbrengen in de ploeg. Dan wordt erover gepraat", besluit Vermeeren.