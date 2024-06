Done deal: jeugdproduct Anderlecht verlaat Beerschot en gaat bij andere JPL-club aan de slag

Beerschot wist zich afgelopen seizoen tot kampioen te kronen in de Challenger Pro League en mag dus volgend seizoen opnieuw op het hoogste niveau spelen. Alvast één speler zal dat echter niet bij De Mannekes doen.

Mardochée Nzita zette bij de jeugd van Anderlecht zijn eerste pasjes in het voetbal. Daar zou hij echter door diverse omstandigheden nooit de A-kern halen, waarna hij uiteindelijk zijn profcarrière wist te lanceren in Italië vanaf 2019.

Hij begon zijn profcarrière bij Perugia (2019-2020) en speelde daarna ook nog voor Pescara (2020-2022). Daar haalde beerschot hem op, om zo zijn terugkeer naar België te vieren. Twee seizoenen later werd hij kampioen met De Mannekes.

Nzita van Beerschot naar Charleroi

Nzita zelf had een groot aandeel in de titel in tweede met 5 goals en 3 assists in 26 wedstrijden voor Beerschot. Hij maakt echter niet de promotie mee met Beerschot, want hij tekende een meerjarig contract bij Charleroi.

Mardochée Nzita est Zèbre. Le latéral gauche belge s'engage avec le Sporting jusque 2028. Bienvenue chez toi, Mardo. ⚫️⚪️



Toutes les infos sur l'arrivée de Mardochée : https://t.co/fcbJXpnVXM 🗞️#RCSC #Charleroi #Unibet #BienvenueMardochée pic.twitter.com/3O1rNWqAGw — Royal Charleroi Sporting Club (@SportCharleroi) June 15, 2024

Hij wordt zo de eerste zomeraanwinst van Charleroi-coach Rik De Mil. De 24-jarige linkerflankverdediger tekende voor liefst vier jaar. De Belgische Congolees heeft zo meteen heel wat duidelijkheid over waar het naartoe moet met zijn toekomst.

"Welkom bij Charleroi", lieten de Carolo's weten. Zij zijn in de wolken met hun nieuwe transfer en hopen de komende jaren met hem voor extra stabiliteit te zorgen. We wensen Nzita alvast veel succes bij zijn nieuwe ploeg.