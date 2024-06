Kroatische bondscoach Zlatko Dalic komt met opvallende reactie na 3-0 nederlaag tegen Spanje

Kroatië ging met 3-0 al flink de boot in tegen Spanje. Geen geslaagde groepswedstrijd voor Zlatko Dalic en zijn troepen. De Kroatische coach kwam nog met een best opvallende opmerking tijdens zijn persconferentie.

Spanje kon zonder al te veel moeite winnen van Kroatië. Ze voerden veel druk uit op de Kroaten in het begin, wat vaak balbezit opleverde.

Voor het halfuur konden we geen echte kans noteren, tot Morata plots de score opende na een heerlijke diepe bal van Fabian Ruiz.

De man van de assist stond drie minuten later zelf aan het kanon, nadat hij uitpakte met een heerlijke dribbel. Uiteindelijk maakte Carvajal er op aangeven van Yamal nog 3-0 van, voor de rust.

"Mijn indruk was dat we de eerste 10-15 minuten goed weerstand boden tegen de druk van Spanje", begint Kroatische coach Zlatko Dalic.

"Daarna namen we het heft in handen, waren we beter en begonnen we wat kansen te creëren. Maar toen kregen we een doelpunt tegen door onze fout en daarna konden we niet meer terug in de wedstrijd komen. Het was niet goed", gaat hij verder.

Hij besloot om sterspelers Kovacic en Modric van het veld te halen kort na het uur. Zijn antwoord hierop was best opvallend. Hij liet blijken dat hij het eigenlijk gewoon had opgegeven.

"We hebben twee belangrijke wedstrijden voor de boeg, tegen Albanië en Italië. Op dat moment verloren we met 3-0 en hadden we niet veel kansen om het tij te keren, dus besloot ik om ze eraf te halen."