Grote verrassing bij Duivelse verdediging voor maandag? Slowakije doet er nog schepje bovenop

Geen betere motivatie dan die waar de Slovaken zelf voor hebben gezorgd. Alle Belgische verdedigers hebben de uitspraken van Lukas Haraslin en Leo Sauer al gelezen. Die zeiden op hun persconferentie dat de Belgische verdediging het zwakke punt is van de Rode Duivels.

Nu gaan we ook niet hypocriet doen, want op elke persconferentie van de Rode Duivels wordt onze defensie ook door de mangel gehaald, zeker nu er zoveel geblesseerden zijn. Als dat echter nog niet voor genoeg drive zou zorgen bij Faes, Debast en co strooiden de Slovaken ook nog eens zou in de wonde.

“Elke dag toont de coach ons de zwakke punten van België”, aldus Lukas Haraslin (28), de linksbuiten van Sparta Praag. "Hij vertelt ons het recept om te winnen.”

“Snelheid is de sleutel”, voegde Leo Sauer, het 18-jarige grote talent van Feyenoord, toe. “Er zitten heel wat grote namen in de aanval onder de Belgen, maar in de defensie is dat minder het geval. Het zijn goede spelers, maar we weten dat er een snelheidsprobleem kan zijn.”

Verrassing(en) maandag?

De Duivels kregen die uitspraken al snel onder ogen. Je hoeft er geen tekening bij te krijgen om te weten dat ze wel in hun eer geraakt waren. In het Belgische kamp werd er vandaag trouwens twijfel gezaaid of er geen verrassingen kunnen komen naar maandag toe.

Timothy Castagne leek zich te verspreken dat de jongens weer op het veld staan en dat het nu aan de bondscoach was om keuzes te maken. De opvolgvraag daarop werd snel afgeblokt door persverantwoordelijke Stefan Van Loock: "Het was een gesloten training mannen. Daar worden geen vragen over gesteld, anders heeft het geen zin om de training te sluiten."

Krijgen we dan toch een Vertonghen of een Theate te zien maandag? Beiden werkten de hele training af op zaterdag. Het valt zeker niet uit te sluiten... Maar zoals het er nu naar uitziet zal Domenico Tedesco daar ook morgen op zijn persconferentie nog mist over spuien.