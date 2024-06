De factor Overmars? Antwerp haalt speler met verleden bij Ajax in huis

Bij Royal Antwerp willen ze de komende jaren meer en meer gaan inzetten op jong talent en spelers beter maken. In die optiek hebben ze nu een ex-speler van AFC Ajax Amsterdam weten binnen te halen.

Nelson Egah is de nieuwste aanwinst van Royal Antwerp FC. Hij zal in eerste instantie aansluiten bij de RAFC Academy. Die Academy krijgt zo steeds meer vorm, want Egah is al niet meer de eerste speler die aansloot.

Voor Antwerp is het belangrijk om met de B-kern ook zo snel mogelijk naar de Challenger Pro League te proberen stijgen. Op die manier wordt de kloof tussen B-kern en A-kern ook meteen een pakje kleiner, goed voor de doorstroming.

Nelson Egah is a Red! šŸ’ŖšŸ”“āšŖ



Nelson Egah is a Red! šŸ'ŖšŸ""āšŖ

— RAFC Academy (@RAFC_academy_) June 15, 2024

Nelson Egah is een 19-jarige Nederlandse flankaanvaller. Hij speelde in het verleden al bij onder meer AZ en Ajax. "De 19-jarige Nederlandse flankaanvaller speelde voorheen bij Ajax en AZ en zal aansluiten bij onze Young Reds, waarvan de (jonge) kern nu definitief vorm krijgt", aldus Antwerp.

De jonge aanvaller zat na zijn periodes bij DCG, Ajax en AZ Alkmaar wel al bijna een jaar zonder club. Nu maakt hij dus een nieuwe stap richting een doorbraak als profvoetballer. We wensen Nelson Egah alvast veel succes bij stamnummer 1.