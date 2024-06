Standard in Qatarese of andere exotische handen? Verschillende kandidaat-overnemers winnen informatie in

De overnameprocedure van Standard Luik zit voorlopig nog in het slop, maar dat zou kunnen veranderen in de komende weken. Verschillende potentiële kopers zouden bereid zijn om meer informatie in te winnen om daarna mogelijk een bod te overwegen.

Deze zaterdag gaf Sudinfo meer details over de overname van Standard Luik, te koop gezet door 777 Partners vanwege de kritieke financiële problemen waarmee de Amerikaanse groep ondertussen wordt geconfronteerd. De Luikse club moet snel worden overgenomen om financiële continuïteit te waarborgen. Moelis & Co., de bank belast met het onderzoek en de oprichting van een "data room" waarmee potentiële kopers informatie over de club kunnen verkrijgen, zou bijna klaar zijn met haar werk. © photonews Ze heeft een reeks vragen gesteld aan het management van Standard. Naar verluidt is deze "data room" bijna afgerond en klaar om geopend te worden. Pas nadat deze stap is gezet, kunnen potentiële kopers meer informatie verkrijgen en beslissen of ze verder willen gaan in het aankoopproces. Al vijf potentiële kopers Sudinfo meldt dat er al vijf potentiële kopers zich hebben gemeld. Een van hen zou uit Qatar komen en het zouden allemaal buitenlandse investeerders zijn. Geen spoor dus (voorlopig) van Nicolas Lhoist, die kort genoemd werd maar ontkende interesse te hebben in de overname van stamnummer 16. De zaken zouden dus achter de schermen de komende weken in een stroomversnelling kunnen komen, hoewel het waarschijnlijk nog een lange tijd kan duren voordat een investeerder een bod doet. Nog even geduld dus voor de Luikse supporters.