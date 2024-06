'Napoli gaat hard en wil twee Rode Duivels inlijven'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Napels probeert opnieuw een topteam te bouwen na een zeer lastig seizoen. Antonio Conte heeft zeggenschap als het gaat om transfers en hij wil er heel graag Belgen bij. Niet één Rode Duivel, maar wel twéé Rode Duivels zouden op komst zijn.

Enkele weken geleden spraken we al eens over de interesse van Napoli in Aster Vranckx. Maar door een toenmalig gebrek aan een coach voor het aankomende voetbalseizoen bleef de interesse allemaal nog vrij hypothetisch en vaag.

Ondertussen is een en ander veranderd. Antonio Conte is de nieuwe coach en hij krijgt veel zeggenschap als het gaat over de lijnen die worden uitgezet op de transfermarkt. En hij lijkt daarbij een knoop te hebben doorgehakt.

Volgens Corriere dello Sport zit hij perfect op één lijn met de Napoli-rekruteerders wat betreft de mogelijke aanwerving van de Rode Duivel. De polyvalentie van Aster Vranckx is daarbij een enorme troef.

Twee Rode Duivels op weg naar Napels

Aster Vranckx gaat zijn laatste contractjaar in bij Wolfsburg, waar hij nog steeds zweeft tussen de bank en de basisopstelling. Door een gebrek aan Europees voetbal zal er volgend seizoen minder geroteerd kunnen worden.

Antonio Conte wil verder ook graag Romelu Lukaku in de rangen hebben. De samenwerking tussen Conté en Lukaku wist bij Internazionale de nodige vruchten af te werpen. En dus willen ze die gouden entente opnieuw beleven.