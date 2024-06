Tragische dag voor het voetbal: Arsenal en Everton rouwen om ex-spits

Arsenal heeft het overlijden van Kevin Campbell aangekondigd. De voormalige aanvaller van The Gunners is overleden na een kortstondige strijd tegen een ziekte. Het is op die manier een tragische dag voor het voetbal aan het worden.

15 juni is echt een trieste dag: na het onverwachte overlijden van Matija Sarkic, die vorige week nog schitterde tegen de Rode Duivels, hebben we ondertussen ook vernomen dat Kevin Campbell op 54-jarige leeftijd is overleden.

We are devastated to learn that our former striker Kevin Campbell has died after a short illness.



Kevin was adored by everyone at the club. All of us are thinking of his friends and family at this difficult time.



Rest in peace, Kevin ❤️ pic.twitter.com/Kiywyo7nTr — Arsenal (@Arsenal) June 15, 2024

Campbell speelde van 1988 tot 1995 voor Arsenal en daarna van 1999 tot 2005 ook nog eens voor Everton. The Gunners kondigden het overlijden aan op hun sociale media en zijn duidelijk onder de indruk van het overlijden.

"We zijn kapot van het nieuws dat onze voormalige aanvaller Kevin Campbell is overleden na een korte ziekte. Kevin was geliefd bij iedereen in de club. Onze gedachten zijn bij zijn vrienden en familie in deze moeilijke tijden".

Everyone at Everton is deeply saddened by the death of our former striker Kevin Campbell at the age of just 54.



Not just a true Goodison Park hero and icon of the English game, but an incredible person as well - as anyone who ever met him will know.



RIP, Super Kev. 💙 — Everton (@Everton) June 15, 2024

De 54-jarige Londenaar speelde maar liefst 210 wedstrijden voor Arsenal, scoorde 55 doelpunten en won het Engelse kampioenschap in 1991 en de Europa Cup II in 1994. Hij ging met pensioen in 2007 na een laatste seizoen bij Cardiff.

Everton is evenzeer aan het rouwen om het verlies van hun ex-speler. Ook wij willen van de gelegenheid gebruik maken om familie en vrienden van Kevin Campbell veel sterkte te wensen in moeilijke tijden. Rust in vrede, Kevin!