📷 Opvallende Belgische gast aanwezig tijdens openingswedstrijd EK

Het EK ging op vrijdag van start in Duitsland. Het gastland kreeg de eer om het tornooi op gang te trappen tegen Schotland.

En de Duitsers stelden niet teleur, integendeel zelfs. Ze maakten enorm veel indruk en wonnen erg vlot met 5-1 van de Schotten.

Heel wat beroemdheden en bekende gezichten zaten in het stadion om de openingswedstrijd te zien. Zo keek ook Vincent Kompany met zijn echtgenote toe.

Niet heel toevallig, want de wedstrijd ging door in de Allianz Arena, de thuishaven van Bayern München. Daar staat Kompany vanaf volgend seizoen aan het roer.

Vincent Kompany and Max Eberl were at Allianz Arena with their partners watching Germany against Scotland pic.twitter.com/WLC6eGJYaB