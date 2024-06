Officieel: Essevee heeft beet bij reeksgenoot en zet ambities richting promotie kracht bij

Zulte Waregem heeft zijn nieuwe coach beet. Het was nog wachten op een officiële aankondiging, maar ondertussen is alles in kannen en kruiken en is de bevestiging ook vanuit Essevee zelf gekomen.

Zulte Waregem greep afgelopen seizoen uiteindelijk naast promotie. Het verloor in de halve finales van de Promotion Play-off van Lommel SK en moet zo nog een jaartje langer kamperen in de Challenger Pro League. Vincent Euvrard verliet even terug tweedeklasser Essevee voor een nieuw avontuur bij Dender. En dus moesten die op zoek naar een vervanger met oog op de toekomst. En daarbij vielen de voorbije dagen heel wat verschillende namen. Uiteindelijk kwam de club met een verrassing. Uiteindelijk werd namelijk gekozen voor Sven Vandenbroeck, dit seizoen sinds februari aan de slag bij Lierse Kempenzonen. Het duurde langer dan aanvankelijk verwacht, maar ondertussen is de deal officieel. Welkom, Sven! 👋



🔗 Lees alles over de nieuwe sportieve structuur na op Welkom, Sven! 👋✍️ Het was even wachten op alle handtekeningen, maar we hebben onze nieuwe hoofdcoach!🔗 Lees alles over de nieuwe sportieve structuur na op https://t.co/vqQxT0zjGX pic.twitter.com/VizbU0mGLv — SV Zulte Waregem (@esseveeofficial) June 15, 2024 Ook Vandenbroeck krijgt de opdracht om in één seizoen tijd naar de Jupiler Pro League te promoveren. Lierse Kempenzonen en Zulte Waregem vonden een akkoord en de coach werd ondertussen voorgesteld op de webstek. "Sven beantwoordt aan onze verwachtingen van een moderne, tactisch ervaren en communicatief sterke hoofdcoach die het Belgische voetbal kent. Hij boekte eerder al soliede resultaten met jonge spelers en weet een samenhorigheidsgevoel te creëren binnen een team", klinkt het bij Essevee.