René Vandereycken dropt bommetje over de afwezigheid van Thibaut Courtois

Maandag gaat het EK van de Rode Duivels van start. Doelman Thibaut Courtois zit echter niet in de selectie.

Slovakije is de eerste tegenstander van de Rode Duivels in de groepsfase op Euro 2024. Thibaut Courtois zal echter niet van de partij zijn. De doelman zit in een conflict verwikkeld met bondscoach Domenico Tedesco.

“Ik heb de indruk dat sommige mensen niks hebben gedaan om hem daar te krijgen. Ik hoor Frank Vercauteren zeggen: de bond moet de plooien gladstrijken”, zegt René Vandereycken in Het Nieuwsblad.

Maar wie moeten we ons daarbij voorstellen? “Tedesco had al een jaar geleden contact moeten zoeken. Hij heeft nooit persoonlijk contact gezocht. Dat weet ik zeker, het is me twee dagen geleden nog bevestigd.”

Voor Franky Van Der Elst is het duidelijk dat Courtois nooit de groep had moeten verlaten, iets wat Vandereycken ook bevestigd.

“Maar als er zo’n conflict is, is het toch aan de bondscoach om de eerste stap te zetten? Hij heeft toch de verantwoordelijkheid om met de best mogelijke selectie naar zo’n EK af te reizen? Met alle respect dat ik heb voor Koen Casteels, Matz Sels en Thomas Kaminski, maar Courtois is beter. Dus is het niet de beste selectie en dat is de verantwoordelijkheid van de bondscoach.”

Courtois vs Lukaku

Volgens Van Der Elst hadden ze meer moeten doen om Courtois terug te halen. “Dat is ook het verwijt van de kant van Courtois, dat ze meer hadden kunnen doen. Ik had het gevoel dat er bij Tedesco heel snel iets was van: oké, we stoppen ermee, we rekenen er niet meer op.”

Van der Elst zegt dat ook het verleden van Courtois, toen nog onder Roberto Martinez, heeft meegespeeld. “Toen was de kritiek dat het allemaal te vrijblijvend werd. Hij wil strenger zijn.”

“Zou Tedesco ook zo gehandeld hebben als het over Lukaku zou zijn gegaan? Ik denk dat hij daar meer inspanningen zou gedaan hebben”, repliceert Vandereycken. “Ik denk dat hij vindt dat hij Lukaku meer nodig heeft dan Courtois.”