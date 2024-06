'RSC Anderlecht kiest voor opvallende hoofdsponsor'

Volg Anderlecht nu via WhatsApp!

Terwijl de Rode Duivels op het EK in volle voorbereiding zijn voor hun eerste wedstrijd tegen Slovakije, loopt ook in de Jupiler Pro League nog steeds heel wat nieuws binnen. RSC Anderlecht heeft zo bijvoorbeeld een nieuwe hoofdsponsor weten te strikken.

RSC Anderlecht moest op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor. De bankinstellingen Candriam en DVV van de Belfius-groep lieten weten dat hun contract zou aflopen en waren niet meteen bereid gevonden om door te gaan.

En dus begon de zoektocht naar een nieuwe hoofdsponsor. Volgens Het Nieuwsblad is die nu gevonden, want paars-wit zou in zee gaan met Napoleon Sports&Casino. Zij komen op die manier vooraan op het shirt van Anderlecht.

Het is opvallend in tijden waarin gokreclame steeds meer aan banden wordt gelegd door de Belgische instanties. Voor shirtsponsoring is er wel nog een overgangsmaatregel tot 1 januari 2028, maar vanaf 2025 zijn er al strengere regels.

Nieuwe hoofdsponsor voor Anderlecht

Dan mag Napoleon Sports&Casino al niet meer prominent vooraan op het truitje staan en zal het naar achteren op het shirt worden overgeheveld. Of er dan een andere sponsor vooraan op het truitje zal komen te staan?

Dat moet nog blijken. Het bedrijf voor sportweddenschappen - in de volksmond een gokbedrijf - stond vorig seizoen al op de mouwen van de RSCA-outfits, maar verhuist nu naar de voorkant van de shirts. De komende weken mogelijk meer over de zaak.