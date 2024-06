'Belgische club gaat in concurrentie met Amerikaanse clubs en AEK voor Zuid-Amerikaanse sensatie'

Terwijl het EK op volle toeren bezig is, wordt er ook in België naarstig gewerkt door de verschillende teams. Zij willen een zo'n competitief mogelijke kern in elkaar puzzelen voor het nieuwe seizoen. En daarbij worden kosten noch moeite gespaard.

Zo zou er een Belgische ploeg interesse hebben in Juan Cordoba. Dat wordt in de Colombiaanse media alvast naar buiten gebracht. Het Belgische team in kwestie is tot op heden wel nog niet bekendgemaakt door de media.

Cordoba is een 20-jarige winger die momenteel uitkomt voor Deportivo Cali in zijn eigen land. De jongeling is ondertussen ook jeugdinternational van zijn land en lijkt klaar voor een eerste avontuur in het buitenland aankomende zomer.

Er zijn genoeg kapers op de kust. AEK Athene zou het meest concreet zijn, maar ook uit onder meer de Amerikaanse MLS zijn er geïnteresseerde teams. En ook vanuit België wordt dus nadrukkelijk naar hem gelonkt.

Marktwaarde van meer dan een miljoen euro

De jonge Colombiaan ligt nog onder contract bij Deportivo Cali tot juni 2025. Daardoor kan het handig zijn om hem deze zomer van de hand te doen om zo voor hem toch nog iets van een transfersom weten te bemachtigen.

Volgens Transfermarkt heeft Cordoba een marktwaarde van ongeveer 1,2 miljoen euro. Dit seizoen was hij een sterkhouder voor zijn ploeg met uiteindelijk zes doelpunten en twee assists in negentien partijen. Benieuwd wat zijn toekomst zal brengen.