Arthur Vermeeren ondanks weinig speelminuten bij Atlético: "De bondscoach moet zich geen zorgen maken"

Arthur Vermeeren ruilde Antwerp voor Atlético Madrid, maar kwam daar amper aan spelen toe. Toch benadrukt hij dat hij blij is met de stap naar de Spaanse topclub en dat hij klaar is indien de bondscoach hem nodig heeft.

Ik had gehoopt om meer te spelen", geeft Vermeeren toe. "Maar ik ben nog altijd heel blij om bij Atletico te zijn. Alles verloopt heel goed. Ik speel niet heel vaak, maar ik ben heel veel stappen aan het zetten als speler."

Vermeeren maakt een evolutie door op meerdere aspecten. "Ook mentaal heb ik veel geleerd want voetbal is niet enkel tijdens de wedstrijden, maar ook daarrond gebeurt heel veel. Er zijn heel veel dingen die ik heb geleerd en die me sterker gaan maken als speler."

"Ik heb fysiek heel veel stappen gezet en ook naar intensiteit toe. Alles gaat veel sneller, je hebt niet veel tijd om na te denken. Je moet alles veel sneller doen en daarbij moet je techniek onder controle zijn en moet je nog sneller zien wat er gebeurt. Op training voel je al een groot verschil en daar je leer van."

Gebrek aan matchritme

Vermeeren is eerlijk, hij heeft slechts 160 minuten in de benen bij Atlético en mist dus wel wat matchritme. "Ik mis wel een beetje matchritme. Het is toch wel een verschil als je speelt of niet speelt. Maar op training probeer ik me altijd te geven."

De middenvelder heeft dan ook een duidelijke boodschap voor bondscoach Tedesco. "Ik heb op Atlético ook zeker niet stil gezeten, ik ben fysiek in orde dus als de coach me nodig heeft in eender welke situatie dan zal ik klaar zijn. De coach moet zich geen zorgen maken, ik ben fit en zal alles geven."