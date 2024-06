Zwitserland maakt het zichzelf nog moeilijk, maar Aebischer is de held in de groep van de Duitsers

Nadat Duitsland in groep A met 5-1 had gewonnen van Schotland was het alle hens aan dek voor Hongarije en Zwitserland met oog op het behalen van de volgende ronde. En dus kregen we een spannend en nerveus duel in Keulen.

Omdat Duitsland met 5-1 had gewonnen van Schotland leek het vooraf al duidelijk dat de match tussen Hongarije en Zwitserland van belang zou kunnen zijn voor de tweede plaats in de groep van de Duitsers. Hoogspanning in Keulen dus. Beide ploegen hadden er een prima kwalificatiecampagne opzitten en bleken veelvuldig moeilijk te ontwrichten. Verliezen deden beide ploegen zelden en dat was ook wat ze in Keulen wilden gaan herhalen tegen elkaar. Aebischer de held van de Zwitsers De Zwitsers begonnen het beste aan de wedstrijd en grepen de nerveuze Hongaren meteen bij de keel. Na een paar verwittigingen was het na tien minuten raak voor de Zwitsers. Aebischer zette Duah perfect in het straatje en die maakte het koelbloedig af. © photonews Nog voor de rust kon Aebischer met een knap schot er zelf 0-2 van maken, waardoor de Hongaren heel wat werk aan de winkel hadden in de tweede helft. Maar na de koffie kwamen ze wel beter uit de kleedkamers en kwamen ze opzetten. Iets voorbij het uur wist Varga een knappe voorzet mooi voorbij Sommer te koppen, waardoor we nog een klein halfuur spanning zouden krijgen in Keulen. De Hongaren gingen daarna op zoek naar de gelijkmaker, maar die zou niet meer vallen. In de blessuretijd maakte Embolo de match helemaal af. Zwitserland doet zo een prima zaak in de groep, voor Hongarije ziet het er veel slechter uit.