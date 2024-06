Analisten zijn duidelijk over onze kansen op EK en het potentieel: "De fout die Martinez heeft gemaakt"

Het EK 2024 in Duitsland is officieel begonnen. Maandagavond spelen ook de Rode Duivels hun eerste wedstrijd tegen Slovakije. Er lijkt meer honger dan ooit te zijn, dus liggen er kansen om eindelijk eens een prijs te pakken?

"We zijn geen favoriet op dit EK. Ik denk echt niet dat we dit EK kunnen winnen, al hoop ik het wel. Maar we hebben wel potentieel. Ik zou minstens vijf landen nog boven ons zetten: Frankrijk, Engeland, Duitsland, Spanje en Portugal."

"Dat zijn voor mij de favorieten, maar we kunnen een dark horse zijn. We hebben wel een betere ploeg dan twee jaar geleden, dat wel. Toen zijn we te lang trouw gebleven aan de oudgedienden, ik denk wel dat het de fout is die Martinez gemaakt heeft", opende Imke Courtois bij Sporza.

© photonews

Hein Vanhaezebrouck pikte meteen in: "In Qatar hadden we een groot potentieel, maar is er heel weinig mee gebeurd. Een aantal spelers hadden toen de honger niet om er iets mee te doen, nu hebben we qua drive en goesting wel meer te bieden en staan we een heel stuk verder."

Een als-verhaal

Wesley Sonck opperde dat de toplanden meer wisselmogelijkheden hebben: "Bij de toplanden hebben ze een dubbele bezetting van dezelfde kwaliteit. Ik denk dat ik niemand te min doe als ik zeg dat als Lukaku of De Bruyne uitvalt, we al een groot probleem hebben. Dat is bij die andere landen niet het geval."

“Maar dat is een 'als'-verhaal", weet Vanhaezebrouck. "We hebben op dit moment Lukaku en De Bruyne nog. Ze zijn in betere vorm dan in Qatar. De Fransen kunnen twee of drie ploegen die ze kunnen zetten, maar ze zullen niet spelen op een paar wissels na. We moeten het doen met de spelers die we hebben.”