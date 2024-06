Kompany heeft dure smaak: 'Nieuwe coach wil dat Bayern München voluit gaat voor speler die... minstens honderd miljoen euro zal kosten'

Vincent Kompany heeft zijn oog laten vallen op Xavi Simons. Een transfer doorduwen wordt echter geen gemakkelijke opdracht. De Nederlander is nog steeds eigendom van PSG.

Het voorbije seizoen voetbalde Xavi Simons op huurbasis bij RB Leipzig, terwijl hij de voetbaljaargang daarvoor aan de slag was bij PSV. Die uitleenbeurten waren er telkens zonder aankoopoptie of met een onrealistische clausule in vervat. Het geeft aan dat PSG gelooft in de 21-jarig Nederlander.

Volgens Sky Sports onderzoekt Bayern München de mogelijkheden om Simons naar Beieren te halen. Het is Vincent Kompany die aandringt op de komst van de aanvallende middenvelder. Al spreekt het voor zicht dat Der Rekordmeister niet van plan is om de speler te huren.

© photonews

Enkel een definitieve transfer is een optie voor Bayern. Maar dat zal héél véél geld kosten. Transfermarkt schat de marktwaarde van Simons op tachtig miljoen euro, terwijl hij nog een contract tot medio 2027 heeft lopen in het Parc des Princes. Met andere woorden: voor minder dan honderd miljoen euro is zo'n transfer niet bespreekbaar.

Temeer omdat PSG van plan is om Simons volgend seizoen te integreren in de ploeg. Door het vertrek van Kylian Mbappé naar Real Madrid zijn aanvallende spelers die een wedstrijd met een flits kunnen beslissen meer dan welkom in de Franse hoofdstad. Het zorgt er alleen maar voor dat Bayern voor een quasi onmogelijke opdracht staat.

Kan Vincent Kompany Xavi Simons naar Bayern München halen?

Voor de volledigheid: PSG ging Simons in 2016 halen bij de U16 van FC Barcelona. In Parijs sloeg hij enkele leeftijdscategorieën over. Zijn debuut voor de hoofdmacht van de Franse landskampioen kwam er uiteindelijk in 2019. Al moet de grote doorbraak volgend seizoen volgen.