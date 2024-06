🎥 Heerlijke banter: Albanese fans krijgen Italiaanse tifosi met spaghetti op de knietjes en doen dan het ondenkbare

Op het EK spelen Albaniƫ en Italiƫ op zaterdagavond hun eerste wedstrijd op dit EK. De hele dag waren er veel supporters van Albaniƫ en Italiƫ in Dortmund aanwezig. En daarbij was er ook de nodige banter en hilariteit onderling.

"Wat heiligschennis is? Ananas op je pizza doen, dat mag echt niet. En Italianen zien ook maar beter niet dat je ketchup op je spaghetti doet of dergelijke meer", aldus Kassie Missipo in de studio van Sporza voor het duel tussen Albanië en Italië.

"Of als je begint spaghetti te snijden? Neen, dat mag je echt niet doen. Dat zijn maar een paar dingen die ik geleerd heb door nu een jaartje in Italië te zitten. Ik hoop dat ik nog een jaartje langer kan blijven", is de Red Flame gelukkig in De Laars.

Heiligschennis

Maar er kan nog meer heiligschennis gepleegd worden. In de binnenstad van Dortmund waren de supporters van Italië en Albanië de hele dag aan het feesten met elkaar. Er werd samen gezongen, gedanst en gefeest in aanloop naar het duel tussen beide landen op zaterdagavond.

Albanian fans breaking spaghetti in front of Italian fans šŸ˜‚ pic.twitter.com/cekcD7xRLc — Lu šŸ¤ (@liwetweets) June 15, 2024

Tot een aantal Albanezen een pakje spaghetti bovenhaalden en dreigden de slierten ongekookt te breken. Waarop een Italiaan op de knietjes ging en zijn confraters smeekte om toch maar niet de slierten te gaan breken.

Het leverde een soort kat-en-muisspelletje op, waarbij de Albanezen alsnog overgingen tot de daad. Een heerlijk stukje banter, met toch nog steeds het nodige respect voor elkaar en de nodige humor die beide supportersgroepen konden appreciëren.